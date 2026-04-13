تصنيف التنس.. سينر يستعيد الصدارة

استعاد الإيطالي يانيك سينر، لاعب التنس، صدارة التصنيف العالمي في كرة المضرب، من غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز، بعد تجريده من لقبه في دورة «مونتي كارلو» لماسترز الألف نقطة بفوزه عليه في النهائي، بحسب الترتيب الجديد الصادر، الإثنين.

وانتزع ألكاراز، صاحب الـ22 عامًا، المركز الأول من سينر، البالغ 24 عامًا، 10 نوفمبر 2025.

ويواصل النجمان الشابان هيمنتهما الكاملة على عالم الكرة الصفراء، إذ يتقدمان بفارق شاسع عن الألماني ألكسندر زفيريف، صاحب المركز الثالث، والذي بلغ نصف نهائي دورة «مونتي كارلو» قبل أن يخرج على يد سينر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع، الغائب عن الدورة.

في المقابل، تراجع الإيطالي لورنتسو موزيتي، وصيف النسخة الماضية، والذي خرج هذا العام مبكرًا، من مباراته الأولى أمام فالنتان فاشيرو، من موناكو في الدور الثاني، أربع مراتب ليحتل المركز التاسع.

وأتاح ذلك للكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي ودّع من ربع النهائي، التقدم بمركزين ليحتل المرتبة الخامسة، معادلًا أفضل تصنيف له، والذي بلغه نوفمبر الماضي.

كما استفاد من تراجع موزيتي كل من الأمريكي بن شيلتون، الذي تقدم مركزين إلى السادس، ومواطنه تايلور فريتز، الذي أصبح ثامنًا، على الرغم من عدم مشاركتهما في «مونتي كارلو».

بدوره، تراجع الأسترالي أليكس دي مينور، مركزًا واحدًا ليصبح في المرتبة السابعة، عقب خسارته في ربع النهائي أمام فاشيرو، الذي كان أكبر المتقدمين بعد بلوغه نصف النهائي في «مونتي كارلو» للمرة الأولى في تاريخه، ليصعد إلى المركز السابع عشر، وهو أفضل تصنيف في مسيرته عن عمر 27 عامًا.

ولدى السيدات، تقدمت الروسية ميرا أندرييفا مركزًا واحدًا لتحتل المرتبة التاسعة، بعد تتويجها بلقب دورة لينز النمساوية، في حين واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا إحكام قبضتها على الصدارة.

وحققت النمساوية من أصول روسية أناستازيا بوتابوفا أفضل نتيجة هذا الأسبوع بعد بلوغها نهائي لينز، إذ تقدمت 43 مركزًا لتصل إلى المرتبة 54 عالميًا، بعدما بلغت سابقًا المركز 21 يونيو 2023.