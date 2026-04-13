رسميّا..انتهاء موسم فايجل والأحمد يبدأ التأهيل

أعلن نادي القادسية رسميًا، الإثنين، تعرض الألماني جوليان فايجل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى إصابة في منطقة البطن ستغيبه ثمانية أسابيع، ما يعني انتهاء موسمه، وفق ما نشره عبر حساب ناديه الرسمي في منصة «إكس».

وكان مصدر خاص، أبلغ «الرياضية»، الأحد، أن فايجل يعاني من إصابة تهدد بغيابه إلى نهاية الموسم.

وبيّن المصدر ذاته، أن فايجل أصيب في مواجهة الاتفاق، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، التي خسرها فريقه 2ـ3، الأحد 5 أبريل الجاري.

وغاب فايجل أمام ضمك خلال التعادل 1ـ1، الخميس، ضمن الجولة الـ 28 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ولعب فايجل «30 عامًا» منذ انضمامه إلى القادسية الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، 28 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع 4.

ومن جانب آخر، دخل وليد الأحمد، مدافع القادسية، المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي في مجمع سبيتار الطبي بالدوحة العاصمة القطرية مارس الماضي وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض الأحمد الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، للإصابة خلال مواجهة فريقه الدورية أمام الأهلي 13 مارس الماضي، إثر احتكاكه مع الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأخير.