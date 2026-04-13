الثلاثاء.. الجبال يفتح ملف ضمك

يفتح التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، الثلاثاء، ملف مواجهة ضمك ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، الخميس بعد المقبل، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

ومنح المدرب التونسي لاعبيه راحة لمدة يومين الأحد والإثنين، بعد الخسارة أمام النصر 0ـ2، السبت، في الجولة الـ28 من الدوري.

وتعرض الجبال للخسارة الأولى مع فريقه أمام النصر بعد توليه المهمة خلفًا للروماني ماريوس سوموديكا المقال من منصبه لتراجع النتائج، علمًا أن المدرب التونسي استهل المهمة بالفوز على الفتح 1ـ0 في الجولة الـ27 من الدوري.

ويحتل الأخدود المركز الـ17 وقبل الأخير في الترتيب العام للدوري بعد أن حصد 16 نقطة من 4 انتصارات والتعادل في مثلها، مقابل 20 خسارة خلال 28 جولة.