16 فريقا في تحدي الصحة

أجريت قرعة بطولة كأس المنظومة الصحية لكرة القدم في الدمام، الأحد.

وتشهد البطولة مشاركة 16 فريقًا يمثلون مختلف القطاعات الصحية.

وحضر الدكتور علوان الشمراني، مدير عام فرع وزارة الصحة في المنطقة الشرقية مراسم القرعة.

وتنطلق البطولة في 20 أبريل الجاري على ملعب جامعة اليمامة في الراكة، وتلعب بنظام دور المجموعات، على أن تتأهل الفرق إلى الأدوار الإقصائية التي تشمل ربع النهائي ونصف النهائي وصولًا إلى المباراة النهائية.

من جانبه، أكد الشمراني أن البطولة تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز روح الفريق بين العاملين، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة وتقديم بطولة مميزة.