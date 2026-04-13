الجمعة.. الفتح يدخل تجريبية الجيل

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، إجراء مواجهة تجريبية ثانية، الجمعة، بعد تأجيل لقائه أمام الأهلي في الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، بسبب مشاركة القطب الجداوي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية ».

ويخوض الفريق الحساوي المباراة أمام الجيل، الصاعد إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، على ملعب ميدان تمويل الأولى.

وكشف المصدر ذاته عن أن الجهاز الفني فضّل عدم السماح للجماهير بحضور المباراة التجريبية.

ولعب الفتح مباراة تجريبية أمام الكويت الكويتي على ملعب سعود بن جلوي في الخبر، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1 الأحد.

ويتأهب «النموذجي» لمباراة الخليج، 24 أبريل الجاري، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري.



ويحتل الفتح المركز الـ 14 برصيد 28 نقطةً قبل ست جولاتٍ من إسدال الستار على المشهد الختامي للبطولة.