شراكة جديدة تجمع «البحر الأحمر» وFilm Independent

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، الإثنين، عن شراكتها الاستراتيجية للعام الثالث على التوالي مع منظمة «Film Independent»، ضمن برنامج الأفلام الروائية التابع لمعامل البحر الأحمر.

ويستفيد المشاركون من هذه خلال ذلك توسيع نطاق حضورهم المهني في القطاع، والتواصل المباشر مع مرشدين ذوي خبرة، بما يسهم في تطوير مشاريعهم بشكل أكبر، ومساعدتهم على فهم المشهد السينمائي الدولي والتنقل ضمنه.

من جهته، قال ريان عاشور، مدير معامل البحر الأحمر: «يمثل برنامج الأفلام الروائية أحد أبرز برامجنا ومحورًا رئيسًا في عمل معامل البحر الأحمر.. ومن خلال شراكتنا مع Film Independent، نوحّد الخبرات والرؤية والامتداد الدولي بما يتيح لصُنّاع الأفلام دعمًا نوعيًا يسهم في دفع مشاريعهم إلى مراحل متقدمة، ويعزز فرص وصول قصصهم إلى الجمهور العالمي، دون التفريط بجوهر التجربة السينمائية».

وكانت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي قد أعلنت أخيرًا عن قائمة المشاريع المختارة لعام 2026، ضمن برنامج الأفلام الروائية، التي تضم 12 مشروعًا سينمائيًا، بواقع ثلاثة سعودية وتسعة دولية، تمثل أصواتًا إبداعية متنوعة من محلي وعربي، ومن قارتي آسيا وإفريقيا.