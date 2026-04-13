سندرلاند يدعم بروبي بعد حادثة توتنام

دان نادي سندرلاند الإنجليزي، الإثنين، الإساءات العنصرية عبر ​الإنترنت الموجهة إلى برايان بروبي، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، عُقب الفوز 0ـ1، على توتنام هوتسبير في الدوري الممتاز، الأحد.

وأصدر سندرلاند بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «نقف بقوة ​إلى ‌جانب برايان، ونقدم له دعمنا ‌الكامل والثابت».

وأوضح النادي الإنجليزي أن الإساءة لم تكن حالة فردية، مشيرًا إلى أن رومين ‌ماندل، ولوتسهاريل هيرترويدا، لاعبي الفريق، تعرضا أيضًا لحالة مماثلة في ⁠الأسابيع القليلة ⁠الماضية.

وأضاف البيان: «أبلغ النادي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذه الواقعة، ومنصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة، والشرطة، ونتوقع اتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عنها».

وكان بروبي في قلب ‌واقعة مهمة عندما ‌اصطدم ​كريستيان ‌روميرو، ⁠قائد توتنام ​بأنتونين كينسكي، حارس مرماه، تحت ضغط من مهاجم سندرلاند.

واضطر روميرو للخروج من الملعب باكيًا، بينما أكمل كينسكي المباراة ورأسه مربوطة بضمادة كثيفة.

وصعد سندرلاند للمركز العاشر في ترتيب الدوري، ويواجه ​أستون ​فيلا، صاحب المركز الرابع، الأحد المقبل.