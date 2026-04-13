آرت يخطف اللقب ويحرم بوجاتشار الخماسية

فاجأ البلجيكي فاوت فان آرت، منافسه السلوفيني تادي بوجاتشار، ليفوز بلقب سباق باريس روبيه للدراجات للمرة الأولى في مسيرته، ويحرم بوجاتشار من الفوز في كافة سباقات الدراجات الخمسة الكُبرى.

وامتد السباق لمسافة 258.3 كم، وتضمن 30 مقطعًا مرصوفًا بالحصى، واشتعلت المنافسة عندما انطلق فان آرت متجاوزًا بوجاتشار عند المنعطف الأخير، ولم يلتفت لأحد خلفه.

وأكمل البلجيكي ياسبر ستويفن منصة التتويج بإنهاء السباق في المركز الثالث، متقدمًا على الهولندي ماثيو فان دير بول، الفائز باللقب ثلاث مرات متتالية، وذلك بعد مطاردة قوية من ستة متسابقين.

وحقق فان آرت فوزه الثاني في سباقات المونومنت بعد 6 أعوام، من فوزه الأول عام 2020 في سباق ميلانو-سان ريمو، وأهداه إلى البلجيكي مايكل جولارتس، زميله السابق في الفريق، الذي توفي في نسخة 2018 من السباق.

وكان بوجاتشار يأمل الانضمام إلى أساطير بلجيكا إيدي ميركس، وروجر دي فلامينك، وريك فان لوي في الفوز بالسباقات الخمسة الكبرى، وهي ميلانو-سان ريمو، وطواف فلاندرز، ولييج-باستوني-لييج، وإيل لومبارديا.

وفاز النجم السلوفيني بسباق ميلانو-سان ريمو للمرة الأولى مارس الماضي، وبطواف فلاندرز للمرة الثالثة قبل أسبوع، ولم يتبق له سوى باريس-روبيه، علمًا أنه حل ثانيًا في مشاركته الأولى بهذا السباق في العام الماضي 2025.