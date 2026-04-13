الخليج يشارك في يوم التوحد

نظم نادي الخليج مبادرة طيف الأمل في مركز دوم بخير بمجمع الدر الطبي تزامنًا مع اليوم العالمي للتوحد، الإثنين.

وتضمّن البرنامج عددًا من الفقرات التفاعلية، شملت حلقة تعليمية بمشاركة أطفال الروضة وأطفال المركز، إلى جانب مسابقات ترفيهية هدفت إلى تعزيز الأجواء الإيجابية، وترسيخ مفاهيم التفاعل والاندماج.

وقدّم زكريا المسامري، مدرب لعبة التايكوندو في نادي الخليج، فقرة رياضية حركية أضفت حيوية ونشاطًا لافتًا على أجواء الفعالية.

وفي ختام المبادرة، قدّمت إدارة المسؤولية الاجتماعية في نادي الخليج مجموعة من الهدايا للأطفال، إضافةً إلى تكريم الأمهات تقديرًا لعطائهن الملهم، ودورهن المحوري شريكًا أساسيًا في رحلة الرعاية والتنمية، في لفتة تجسّد التزام نادي الخليج بدعم هذه الفئة الغالية، وتعزيز مكانتها في المجتمع.