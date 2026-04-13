فان دايك: جماهير «الريدز» وقود العودة

أقر الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، بحاجة «الريدز» إلى تقديم مايُميّزهم للحفاظ على آمالهم في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، الثلاثاء.

وأكد المدافع الهولندي، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» الإثنين، على أن التحسن أمر ضروري، داعيًا الجماهير إلى لعب دور المحرك في عملية العودة.

وقال فان دايك :«نحن بحاجة إلى حدوث شيء مميز للغاية، وإلا فلن تكون لدينا أيّ فرصة، إذا لعبنا كما فعلنا في باريس، لن تكون لدينا أي فرصة، هذا رأيي».

وأضاف قائد «الريدز» :«من المحتمل أن تكون الجماهير هي العامل الأكثر أهمية، إلى جانب أدائنا، كنت محظوظًا بتجربة تلك الليالي عندما كان الارتباط بين المشجعين والأداء لا يصدق، هناك فرصة لوضع خطة لعب جيدة والقتال من أجلها لمدة 90 دقيقة أو أكثر، أنا أتطلع حقًا لذلك، فالحضور في دور الثمانية يعد امتيازًا بغض النظر عن أي شيء، ولا ينبغي لنا أن نعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه، يجب أن نتذكر أننا ليفربول، وعلينا أن نجعلها ليلة لا تنسى».

وفيما يخص أسعار التذاكر، تابع فان دايك :«أعتقد أن المشجعين هم قلب وروح النادي، وإذا قرروا الاحتجاج، فمن الواضح أن هذا حقهم، أتمنى أن يتوصلوا إلى حل مع النادي، لكن هذه الأمور تفوقني بكثير بصفتي قائدًا للفريق، جماهيرنا هي النادي وكانت دائمًا كذلك، قبل وجودي وبعد رحيلي، من المهم أن يتم حل هذه الأمور لأنها لا تفيد أحدًا».

ويستضيف ليفربول، حامل اللقب، باريس سان جيرمان، الثلاثاء، في إياب دور الثمانية، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد في باريس، العاصمة الفرنسية.