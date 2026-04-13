كوليبالي يصل جدة.. واجتماع يحدد البديل

وصل السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإثنين، إلى مقر البعثة في مدينة جدة، من أجل استكمال برنامجه العلاجي، جراء إصابة عضلة الفخذ الأمامية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض كوليبالي للإصابة خلال تدريب، الأحد، قبل المغادرة إلى جدة استعدادًا لمواجهة السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، عند الـ 09:00 مساء الإثنين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهاز الطبي غادر برفقة اللاعبين المصابين إلى جدة، على أن يستكمل الجميع برامجهم العلاجية والتأهيلية مع المجموعة.

وأوضح أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، سيعقد في الفندق اجتماعًا فنيًا قبل انطلاقة المباراة بساعات على أن يعتمد القائمة النهائية للمواجهة خلاله.

ويغيب عن مواجهة الأزرق العاصمي، البرازيلي مالكوم فليبي والسنغالي كاليدو كوليبالي، للإصابة.

وكانت «الرياضية» ذكرت وفق مصدر خاص في الصفحة الأولى الإثنين، أن إنزاجي سيفاضل بين سلطان مندش والفرنسي سايمون بوابري لتعويض غياب مالكوم، على أن يعتمد على الثنائي علي لاجامي أو الإسباني بابلو ماري إلى جانب حسان تمبكتي في خط الدفاع.