ميندي وسابالي.. من أسود التيرانجا إلى النخبة

يواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم خصمه الدحيل القطري ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، في جدة.

وتعد هذه المباراة بمثابة المواجهة الخاصة للثنائي السنغالي إدوارد ميندي، ويوسف سابالي، إذ يلعب الاثنان وجهًا لوجه في قمة الأهلي والدحيل، بعد التزامل في المنتخب السنغالي خلال فترات سابقة.

وانتقل الحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 قادمًا من فريق تشيلسي الإنجليزي، إذ حقق مع الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة خلال موسم 2024ـ2025، إضافة إلى التتويج بكأس السوبر السعودي عام 2025.

وفي الفترة ذاتها، تألق ميندي بشكل لافت مع «أسود التيرانجا» بكأس أمم إفريقيا 2025.

في المقابل، انتقل السنغالي يوسف سابالي إلى الدحيل بعد مسيرة طويلة قضاها في إسبانيا مع ريال بيتيس، حيث لعب الظهير الأيمن أكثر من 70 مباراة مع الفريق الأندلسي في جميع المسابقات.

وحقق سابالي لقب كأس ملك إسبانيا مع ريال بيتيس عام 2022، كما تأهل إلى نهائي بطولة كأس المؤتمر الأوروبي عام 2025، قبل الخسارة في المباراة النهائية أمام تشيلسي الإنجليزي.

ولعب ميندي جنبًا إلى جنب مع يوسف سابالي خلال 15 مباراة دولية بقميص المنتخب السنغالي، خلال الفترة من 2017 وحتى 2022، إذ حقق «أسود التيرانجا» 11 انتصارًا، بينما خسر الفريق أربع مباريات في المقابل دون أي تعادل.

ولم يسجل سابالي أي هدف في تلك المباريات، إلا أنه شارك مع الفريق السنغالي في تشكيلة واحدة مع الحارس إدوارد ميندي، ليلعب الثنائي 15 مباراة معًا على الصعيد القاري والدولي.

واصطدم ميندي بمواطنه يوسف سابالي وجهًا لوجه، حين احترف الثنائي في الدوري الفرنسي، حيث كان الحارس الأساسي لفريق ستاد ريمس خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، فيما احترف سابالي في صفوف بوردو.

وقاد ميندي فريق ستاد ريمس للفوز على بوردو بنتيجة 1ـ0 ضمن منافسات الجولة 38 في بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2018ـ2019، فيما انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبي 0ـ0، ليؤكد ميندي تفوقه على مواطنه سابالي قياسًا بنتيجة المباراتين.