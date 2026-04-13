الآسيوي يعتمد قائمة النصر.. والبوعينين يجري العملية

اعتمد الاتحاد الآسيوي قائمة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام الوصل الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، المقررة 19 أبريل الجاري على ملعب زعبيل في دبي، بعد إسقاط اسم الحارس مبارك البوعينين، وإدخال عبد الرحمن العتيبي بديلًا عنه، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن إدارة القطب العاصمي أدخلت العتيبي في القائمة إلى جانب الحارسين البرازيلي بينتو ماتيوس، ونواف العقيدي، عقب تعرض البوعينين لقطع بالرباط المتصالب الأمامي للركبة، بعد مشاركته في مواجهة الأنوار التجريبية «6ـ6»، خلال فترة التوقف، مارس الماضي.

إلى ذلك أكد لـ«الرياضية» مصدر خاص أن مبارك البوعينين أجرى، صباح الإثنين، عملية جراحية لرتق الرباط الصليبي في أحد المراكز الطبية المختصة، على أن يبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي والتأهيلي ولمدةٍ لا تقلُّ عن سبعة أشهرٍ، تحت إشرافٍ مباشرٍ من الدكتور البرتغالي كارلوس ميجيل، رئيس الجهاز الطبي في النادي.

ويتولى العتيبي، البالغ من العمر 18 عامًا، حماية مرى فريقه في دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا، ولم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول، فيما شارك مع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا الموسم الماضي في 13 مباراة.



وتُعدُّ هذه الإصابة الثانية في صفوف الأصفر العاصمي، الموسم الجاري، بعد إصابة الحارس راغد النجار، الذي أجرى عملية الرباط الصليبي بمستشفى سبيتار في الدوحة، العاصمة القطرية، 8 مارس الماضي.