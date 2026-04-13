«القدية» و«التخصصي» يؤسسان مركز الطب الرياضي

وقّع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وشركة القدية للاستثمار اتفاقية لتأسيس «مركز القدية للطب الرياضي» في الرياض، العاصمة السعودية، وذلك بهدف تقديم خدمات متخصصة وفق أفضل المعايير العالمية في مجال الطب الرياضي.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، ومثّل المستشفى الدكتور ماجد الفياض، الرئيس التنفيذي، فيما مثّل شركة القدية للاستثمار عبد الله بن ناصر الداود، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مركز متخصص يُعنى بتقديم خدمات الطب الرياضي للرياضيين المحترفين والمواهب الناشئة وأفراد المجتمع، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية المرتبطة بالقطاع الرياضي في السعودية.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تقديم الدعم الفني والتشغيلي للمشروع، إضافة إلى الإشراف على تشغيل المركز، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تجمع بين الكفاءة السريرية والبحث العلمي والابتكار في مجال الرعاية الصحية المتخصصة.

ويوفر مركز القدية للطب الرياضي خدمات متكاملة تشمل الوقاية من الإصابات، والتشخيص، والعلاج، وإعادة التأهيل، إلى جانب برامج تطوير الأداء، بما يدعم تطور القطاع الرياضي في السعودية، ويواكب مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والرياضي، وتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم نمو الرياضة في السعودية.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا والـ 12 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2026، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط، وذلك بحسب «براند فاينانس» لعام 2025، كما أدرج ضمن قوائم مجلة «نيوزويك» لأفضل المستشفيات في العالم وأفضل المستشفيات الذكية وأفضل المستشفيات المتخصصة لعام 2026.