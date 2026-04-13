عبد الرحمن يعوض مجرشي أمام الدحيل

اعتمد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على الظهير الأيمن محمد عبد الرحمن بدلًا من علي مجرشي في القائمة الأساسية أمام الدحيل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، عند الـ 05:45 من مساء الإثنين، وفق الأسماء التي نشرها الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

وأعاد يايسله السنغالي إدوارد ميندي، والإنجليزي إيفان توني، والإيفواري فرانك كيسيه، إلى القائمة، بعد أن أراحهم في الجولة الثامنة من دور المجموعات «الغرب» التي كسب نتيجتها أمام شباب الأهلي.

وضمت التشكيلة السنغالي إدوارد ميندي، وزكريا هوساوي، وريان حامد، والبرازيلي روجر إيبانيز، ومحمد عبد الرحمن، وزياد الجهني، والإيفواري فرانك كيسيه، والفرنسي إينزو ميلوت، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي ويندرسون جالينيو، والإنجليزي إيفان توني.

وفي قائمة البدلاء حضر عبد الرحمن الصنابي، وعبد الله عبده، ومحمد سليمان بكر، والفرنسي فالنتين أتانجانا، وفراس البريكان، وعيد الموليد، والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس، وعلي مجرشي العائد من الإصابة، والبلجيكي ماتيوس دامس، وصالح أبو الشامات، ويزن مدني، والبرازيلي ريكاردو ماثياس.