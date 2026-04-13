أمام «الأزرق».. فيرمينو وسايس سجّلا وخسِرا

تتجدد المواجهة بين فريق الهلال الأول لكرة القدم والبرازيلي روبرتو فيرمينو والمغربي رومان سايس، لاعبَي السد القطري، عندما يلتقي الجانبان مساء الإثنين في جدة ضمن ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأمضى فيرمينو موسمين على الملاعب السعودية، عندما ارتدى قميص الأهلي، مقابل موسمٍ لسايس قاد خلاله خط دفاع الشباب.

ولعِب المهاجم البرازيلي 6 مبارياتٍ ضد الهلال، آخرها مع السد، ضمن مجموعة الغرب من موسم دوري الأبطال للنخبة. وهزّ نجم ليفربول الإنجليزي السابق شباك «الأزرق» بـ 3 أهداف، الأول لصالح الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 24- 2025، ويومها خسِر فريقه السابق بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1. وأسهم الهدف الثاني في تخطي الأهلي عقبة الهلال ضمن نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بنتيجة 3-1، وبلوغ المباراة النهائية التي توَّجت الفريق أمام كاواساكي فرونتال الياباني.

الهدف الثالث كان سدّوايًا وليس أهلاويًا، ولم يمنع «الأزرق» من الفوز 3ـ1 خلال شهر أكتوبر الماضي.

وباستثناء مباراة نصف النهائي الآسيوي، خسِر فيرمينو خمس مراتٍ أمام الهلاليين، نصفها لحساب منافسات دوري «روشن» السعودي.

بدوره، لعِب سايس ثلاث مبارياتٍ أمام الفريق ذاته، بواقع اثنتين مع الشباب، ضمن موسم «روشن» قبل الماضي، ومباراة مع السد، في مجموعات النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، انتهت بالتعادل 1-1.

وخسِر الشباب اللقاءين 0-2 و3-4 من الهلال، على الترتيب، وأحرز المغربي هدفًا خلال المباراة الثانية.