6 هلاليين يكشفون مانشيني

يتحول ستة لاعبين من فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى منافسين للإيطالي روبرتو مانشيني، مدربهم السابق، عند ملاقاة السد القطري، الاثنين في جدة، ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعود الإيطالي إلى الواجهة، على مستوى الكرة الآسيوية، بعد تولّيه تدريب السد الموسم الجاري.

وسبق له قيادة الأخضر السعودي، بين عامي 2023 و2024، إذ أدار 18 مباراةً للمنتخب في مختلف المسابقات، حقق خلالها 7 انتصارات وخسر 6 مباريات إضافةً إلى 5 تعادلات. وسجل لاعبو المنتخب 26 هدفًا تحت قيادته واستقبلت شباكهم 22.

ويعرف مانشيني جيّدًا ستةً من لاعبي الهلال الحاليين، بعدما اعتمد عليهم في صفوف "الأخضر"، وعلى رأسهم سالم الدوسري الذي لعب 16 مباراة تحت قيادة الإيطالي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

وشارك حسان تمبكتي في 12 مباراة مع مانشيني، مقابل 12 لعلي لاجامي، و11 لناصر الدوسري، و3 لمتعب الحربي، و14 لمحمد كنو، أحرز خلالها هدفين وصنع هدفًا. ودخل محمد اليامي، حارس الهلال، إلى قائمة الإيطالي الدولية لكن دون أي مشاركة.

ولعِب علي البليهي 13 مباراة دولية مع المدرب ذاته، قبل انتقاله إلى الشباب بنظام الإعارة الموسم الجاري.

يُذكَر أن مانشيني درب أكثر من لاعب هلالي سابق مثل سعود عبد الحميد قبل انتقاله إلى إيه إس روما الإيطالي، وصالح الشهري قبل انتقاله إلى الاتحاد، إضافة إلى محمد العويس قبل ذهابه إلى العلا، وياسر الشهراني قبل رحيله إلى القادسية، ومحمد البريك الذي انتقل إلى نيوم.