الهلال والسد.. الأزرق يفرض السيطرة

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم منافسه السد القطري، الإثنين، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في قمة جديدة تجمع الطرفين في المسابقة القارية.

وخلال 16 مباراة سابقة بين الهلال والسد القطري في مختلف المسابقات القارية الآسيوية، كان التفوق بوضوح لصالح الهلال بفوزه في 9 مواجهات، مقابل 3 انتصارات للسد، إضافة إلى 4 تعادلات. وسجَّل لاعبو الهلال 28 هدفًا بينما أحرز لاعبو السد 15 في المقابل.

وامتازت مواجهات الهلال والسد سابقًا بالندية والإثارة، إذ جرت عدة مباريات لا تنسى من بينها مواجهتا نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2019 ذهابًا وإيابًا بين الدوحة والرياض.

وتفوَّق الهلال على السد في الذهاب بالدوحة بنتيجة 4ـ1، حيث سجَّل الفرنسي جوميز هدفين إضافة إلى هدف لكل من علي البليهي ومحمد الشلهوب، فيما سجَّل جوميز هدف السد بالخطأ في مرماه.

وتفوَّق رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، حينها على الإسباني تشافي هرنانديز، مدرب السد، لكن الفريق القطري حقق الفوز في الرياض على الهلال بنتيجة 4ـ2، إلا أنَّ الهلال تأهل إلى النهائي بفارق مجموع المباراتين.

وسجَّل للهلال حينها كل من جوميز وسالم الدوسري، بينما أحرز أهداف السد كل من أكرم عفيف، تاي نام، حسن الهيدوس، وبوعلام خوخي، ليتأهل الهلال إلى النهائي ويتوَّج باللقب القاري عام 2019 على حساب أوراوا ريد الياباني.

وواصل الهلال تفوقه في المباريات الإقصائية على السد، حين فاز عليه بنتيجة 1ـ0 من توقيع سلمان الفرج، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2014، قبل نهاية لقاء الإياب بالتعادل السلبي 0ـ0 بين الفريقين.

هذا وحقق الهلال أيضًا فوزًا عريضًا على السد بنتيجة 5ـ0، ضمن مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2015، حين سجَّل له ناصر الشمراني هاتريك، إضافة إلى هدف لياسر القحطاني وآخر من سلطان الدعيع.

يذكر أنَّ الهلال فاز أيضًا على السد بنتيجة 1ـ0، ضمن مواجهة نصف نهائي كأس الكؤوس الآسيوية عام 2002، حين انتصر عليه بفضل هدف إدميلسون من صناعة سامي الجابر.