الهلال 4 جدد.. والسد يغير المدرب

تغيب خمسة عناصر بينهم مدرب عن مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره السد القطري، الإثنين، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة مقارنة بقائمة الفريقين، التي خاضت مباراتهما الأولى ضمن منافسات مجموعة الغرب.

وفي المواجهة الأولى، التي جرت على ملعب المملكة أرينا قبل 174 يومًا وتحديدًا في 21 أكتوبر الماضي، شاركت خمسة أسماء لن تكون حاضرة في اللقاء المرتقب على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة لأسباب تراوحت بين الإصابة والإيقاف والرحيل.

ففي الجانب الهلالي، غادر ثلاثة لاعبين ممن خاضوا تلك المواجهة، وهم: عبد الله الحمدان، وعبد الإله المالكي، والبرازيلي كايو سيزار، بينما يفتقد الفريق إلى جهود عنصر رابع بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات، وهو الأوروجوياني داروين نونيز.

وترك الثلاثي البيت الهلالي في «الميركاتو الشتوي» الأخير، إذ انضم الحمدان إلى صفوف النصر، والتحق المالكي بالدرعية «درجة أولى»، وانتقل كايو سيزار إلى نادي كورينثيانز البرازيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية العام الجاري.

وعلى الجانب الآخر، خسر السد جهود البرازيلي جيليرمي توريس بسبب خضوعه إلى عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

في موازاة ذلك، يترقب أربعة لاعبين منضمين إلى صفوف الهلال في النافذة الشتوية الظهور الأول أمام السد، والأمر يتعلق بسلطان مندش، والثنائي الفرنسي محمد قادر ميتي وسايمون بوابري، ومراد هوساوي.

وعلى العكس تمامًا، تخلو قائمة السد من أسماء جديدة باستثناء الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي تولى الدفة الفنية بعد أن قاد الإسباني سيرجيو أليجري الفريق القطري في المواجهة التي انتهت هلالية 3ـ1.

وقبل الهلال، أشرف مانشيني على الفريق القطري في أربع مباريات على صعيد منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وحقق انتصارين، ومني بهزيمتين آخرهما أمام الاتحاد 1ـ4.

في المقابل، تضم قائمة الفريقين الحالية 27 لاعبًا سجلوا حضورهم في المواجهة الأولى، بينهم لاعب تحوم الشكوك حول مشاركته بداعي الإصابة، وهو السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال.

وتألفت قائمة الهلال الأساسية أمام السد خلال مباراتهما ضمن مرحلة المجموعات من المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، والتركي يوسف أكتشيشيك، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والفرنسي ثيو هيرنانديز، ومتعب الحربي، والبرتغالي روبن نيفيش، ومحمد كنو، والصربي سيرجي سافيتش، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، إضافة إلى الحمدان وسيزار اللذين غادرا الفريق في النصف الثاني من الموسم الرياضي الجاري.

كما شارك خمسة لاعبين في الشوط الثاني، وهم: علي لاجامي، وناصر الدوسري، وعبد الكريم دارسي، والأوروجوياني نونيز، والمالكي المنضم إلى الدرعية.

أما السد، فإن تشكيلته الأساسية في لقاء أكتوبر الماضي تكونت من مشعل برشم، حارس المرمى، وبيدرو ميجيل، وطارق سلمان، وأحمد سهيل، والبرازيلي باولو أوتافيو، والمالي محمد كمارا، والبرازيلي كلاودينيو، وأكرم عفيف، والبرازيلي جيوفاني هنريكي، ومواطنه روبرتو فيرمينيو، فضلًا عن جيليرمي الغائب عن اللقاء المقبل بداعي الإصابة.

وأجرى مدرب السد أربعة تغييرات في هذا اللقاء، وتضمنت دخول عبد الله اليزيدي، والأوروجوياني أوجستين سوريا، وحسن الهيدوس، والإسباني رافا موخيكا.

وبلغ الفريق الهلالي دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن تصدر الترتيب العام لمجموعة غرب القارة برصيد 22 نقطة حصدها من سبعة انتصارات وتعادل وحيد خلال ثماني جولات، أما السد فإنه بلغ ثمن النهائي عقب حلوله ثامنًا بـ8 نقاط من من انتصارين وتعادلين مقابل أربعة هزائم في العدد ذاته من الجولات.