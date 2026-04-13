بحضور نور.. سندي يحفز الاتحاديين

حفّز فهد سندي، رئيس شركة نادي الاتحاد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عبر الاجتماع بهم في ملعب النادي، قبل حصة تدريبية، عصر الإثنين، اختتموا بها استعداداتهم لمواجهة الوحدة الإماراتي، الثلاثاء، ضمن ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي حضور النجمين محمد نور وحمد المنتشري، حثّ سندي اللاعبين على تقديم مباراة تليق بالنادي والعبور إلى الدور المقبل. بعدها، تابع مجريات التدريب، الذي قاده المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وشارك فيه كافة اللاعبين المتاحين، وبينهم 12 أجنبيًا.

وحسبما رصدت «الرياضية»، تبادل رئيس النادي الأحاديث، على هامش الحصة، مع مستشاريه نور والمنتشري، والنجم حمزة إدريس، مساعد المدير الرياضي للنادي.

وقاد كونسيساو تدريبًا اعتياديًا، بدأ بالجوانب البدنية وانتقل إلى الشق الفني.

وباستثناء المالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط المصاب، بإمكان المدرب البرتغالي إشراك كافة اللاعبين الأجانب المتاحين.

ويمتلك الفريق ثمانية أجانب فوق السن وأربعة من الشبّان، هم: المدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديز، والمهاجم النيجيري جورج ألينيخينا، والمدافع الكاميروني ستيفان كيلر، المقيد آسيويًا فقط.