كوكي: برشلونة يخنق منافسيه.. وشخصيتنا أقوى

طالب كوكي، لاعب وسط وقائد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، زملاءه اللعب بـ«شخصية قوية» لمنع برشلونة من تحقيق عودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أتلتيكو برشلونة الثلاثاء في إياب ربع النهائي، بعد أن فاز ذهابًا بهدفين نظيفين، ويطمح لبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2017.

وقال كوكي في مؤتمر صحافي الإثنين: «من المهم للغاية التغلب على الضغط العالي جدًا، الذي يفرضه برشلونة عادة.. إنه فريق يدفع بخطوطه حتى قرب خط منتصف الملعب، يضغط عليك ويخنقك».

وأردف: «وهنا تظهر شخصيتنا، عندما يحين وقت اللعب، في الرغبة بامتلاك الكرة، وإتاحة أنفسنا، وأداء تحركات في المساحات خلف الدفاع».

تُعدّ هذه المباراة الثالثة بين الفريقين خلال الأسبوعين الماضيين، والسادسة بينهما الموسم الجاري، حيث كان أتلتيكو قد أقصى برشلونة من نصف نهائي كأس إسبانيا بالفوز 4ـ0 على ملعبه قبل الخسارة بثلاثية نظيفة إيابًا، كما سقط مرتين في الدوري.

وأضاف كوكي: «لقد واجهنا بعضنا بعضًا مرات عديدة على مدار هذا العام.. نحن نعرف بعضنا بعضًا جيدًا، وسيكون من المهم جدًا افتكاك الكرة منهم، واستغلال المساحات بشكل جيد، والتحلي بالشخصية اللازمة لطلب الكرة وعدم التفريط بها».

وكان كوكي سجل في مرمى برشلونة عندما التقيا في ربع نهائي 2014، وحينها نجح نادي العاصمة، الذي لم يسبق له الفوز بلقب المسابقة، بأن بلغ النهائي، كما فعل في 2016، قبل أن يخسر في المناسبتين من جاره ريال.

واعترف كوكي قائلًا: «لقد شاهدت ذلك الهدف مرات عديدة.. صحيح أنه مع اقتراب مثل هذه المباريات، تحاول تحفيز نفسك وتتصور الكثير من الأمور الإيجابية التي حدثت، مثل 2014، و2016، وكذلك مباراة الذهاب قبل أسبوع».

من جانبه، فضّل الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، عدم الكشف عن أوراقه قبل مواجهة الإياب، رافضًا تأكيد جاهزية الحارس السلوفيني يان أوبلاك للمشاركة أساسيًا أو الخوض في تفاصيل إضافية.

وقال: «نحن ندرك تمامًا قوة المنافس، الذي سنواجهه، لكننا في الوقت ذاته واضحون بشأن هدفنا، وهو التأهل».