تغييران في تشكيل الهلال.. إنزاجي يستعير دفاع رينارد

اعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، تشكيلًا أمام السد القطري يتضمن المدافعين علي لاجامي وحسّان تمبكتي في ثنائية لم تظهر من قبل إلا مع المنتخب السعودي.

وأعلن الهلال عن التشكيل عبر منصة «إكس»، مساء الإثنين، قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويبدأ لاجامي مباراةً إلى جوار تمبكتي، للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الهلال الصيف الماضي قادمًا من النصر.

وسبق للاثنين الظهور سويًا على أرض الملعب بقميص الهلال 8 مرات، لكن ليس من بداية المباراة.

ولعبا سويًا من البداية عدة مرات جميعها بشعار المنتخب السعودي الأول، وآخرها تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أمام اليابان في 25 مارس 2025، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل لاجامي تشكيل «الأزرق» لتعويض المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، الغائب للإصابة.

وللسبب ذاته، يغيب الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي ويعوّضه زميله سلطان مندش.

ولم تطرأ أي تغييرات أخرى على التشكيل الذي بدأ مباراة الخلود الماضية ضمن بطولة دوري روشن السعودي.

واختار إنزاجي للمباراة المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار متعب الحربي، وحسان تمبكتي، وعلي لاجامي، والفرنسي ثيو هيرنانديز.

وفي خط الوسط يلعب البرتغالي روبن نيفيش مع محمد كنو، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، أما الهجوم فيتكون من الجناحين سلطان مندش وسالم الدوسري وبرفقتهما الفرنسي كريم بنزيما، رأس الحربة.

ويجلس على مقاعد البدلاء 11 لاعبًا، بينهم 5 أجانب هم الفرنسي ماتيو باتوييه، حارس المرمى، ومواطنه سايمون بوابري، لاعب الوسط، والإسباني بابلو ماري، قلب الدفاع، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، رأس الحربة، إلى جانب المهاجم الإيفواري محمد قادر ميتي.

وتتضمن قائمة الفريق العاصمي في المجمل 10 لاعبين أجانب، نصفهم أساسيون، والنصف الآخر على الدكة.

ويغيب من أجانبه 4 لاعبين، بينهم المصابون كوليبالي ومالكوم والتركي يوسف أكتشيشيك، قلب الدفاع، إلى جانب المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الموقوف بداعي تراكم البطاقات الصفراء.