سلوت: «ليلة استثنائية» تمنحنا بطاقة العبور

أقرَّ الهولندي أرنه سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأنهم في حاجةٍ إلى تقديم أمسيةٍ «مميَّزةٍ جدًّا» أمام ضيفهم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليتمكَّنوا من قلب تأخرهم ذهابًا 0ـ2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفشل ليفربول في تسديد أي كرةٍ على مرمى حامل اللقب في ملعب «حديقة الأمراء» ما جعل سلوت يقرُّ، الإثنين، بأن فريقه سيحتاج إلى تحسُّنٍ كبيرٍ لإحداث الصدمة أمام باريس.

وقال المدرب في مؤتمرٍ صحافي: «نعلم أننا في حاجةٍ إلى أداءٍ استثنائي للعبور إلى الدور التالي، لكن هذا أمرٌ طبيعي تمامًا عندما تواجه بطل أوروبا».

وأضاف: «خلال 49 مباراةً على أنفيلد تحت قيادتي، نجحنا في تسجيل هدفين، أو أكثر في 36 مناسبةٍ. بالطبع لم تكن كلها ضد باريس، لكنْ المنافسون في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا كانوا أقوياء جدًّا، بالتالي هناك إيمانٌ بقدرتنا على فعل أشياءَ مميَّزةٍ غدًا، لكننا نحتاج إلى أن نكون مميَّزين بشكلٍ استثنائي لتحقيق ذلك».

وتعرَّض سلوت لانتقاداتٍ حادةٍ في ظل حملة الدفاع الكارثية عن لقب الدوري الممتاز، والخروج المهين من ربع نهائي كأس إنجلترا بخسارةٍ قاسيةٍ أمام مانشستر سيتي 0ـ4.

وبعد ثلاث هزائمَ متتاليةٍ أمام برايتون، وسيتي، وباريس سان جيرمان، تنفَّس ليفربول الصعداء بعض الشيء بفوزه على فولهام 2ـ0، السبت.

وسيضاعف الخروج الباهت من دوري أبطال أوروبا الضغوط على سلوت قبل «ديربي المرسيسايد» أمام إيفرتون، الأحد.

ويعلم سلوت أن ليفربول في حاجةٍ على الأقل إلى القتال بشكلٍ أفضل مما فعل في باريس حيث عانى من أجل الاحتفاظ بالكرة، ونادرًا ما أقلق دفاع حامل اللقب.

وقال المدرب: «نحن نلعب أمام بطل أوروبا، وهذا يجعل المهمة أكثر صعوبةً، لكنها ليست مستحيلةً. في الوقت الجاري دعونا نركز فقط على المهمة التي تنتظرنا. علينا أن نبدأ بقوةٍ، وأن نتأكَّد من أننا قادرون على العودة في المواجهة».

وعلى الرغم من تعرُّضه لانتقاداتٍ بسبب الأداء السلبي في مباراة الذهاب إلا أن سلوت أصرَّ على أن فريقه قادرٌ على الفوز بالنهج نفسه في «أنفيلد»: «ربما يجد بعض الناس صعوبةً كبيرةً في فهم ما سأقوله الآن، لكن النهج غدًا لا يختلف كثيرًا عما كان عليه في باريس. مَن يعرفني، يدرك أنني لا أطلب منهم أبدًا اللعب بتكتلٍ دفاعي منخفضٍ لمدة 90 دقيقة».

وتابع: «كان واضحًا أننا ضغطنا عليهم عاليًا في مناسبات عدة. مع الأسف، نحو سبع من تلك اللحظات أدَّت إلى مواجهاتٍ فرديةٍ بينهم وبين حارس مرمانا».

وأردف المدرب: «في المرة الأخيرة التي واجهناهم فيها سيطروا على الكرة بنسبة 76%، بالتالي، أول ما علينا تغييره غدًا هو أن نسيطر على الكرة أكثر. إذا امتلكناها أكثر فمن الجيد أن يكون لدينا التهديد الهجومي على أرض الملعب، وهذا ما سنمتلكه غدًا».