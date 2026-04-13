تشكيل السد.. 7 أجانب يواجهون الهلال

يعتمد الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب فريق السد القطري الأول لكرة القدم، على 7 لاعبين أجانب، إلى جانب 4 محليين فقط في التشكيل الذي يواجه الهلال، الإثنين، لحساب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

واختار مانشيني الرباعي القطري مشعل برشم، حارس المرمى، وبيدرو ميجيل، الظهير الأيمن، وبوعلام خوخي، قلب الدفاع، وأكرم عفيف، الجناح الأيسر، فيما يُكمل باقي التشكيل بعناصر أجنبية.

ويبدأ السد المباراة بمشعل برشم، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار بيدرو ميجيل، وبوعلام خوخي، والمغربي رومان سايس، والبرازيلي باولو أوتافيو.

وفي الوسط يشارك البرازيلي كلاودينيو مع الأوروجوياني أجوستين سوريا، والمالي محمد كمارا.

أما الهجوم فيتكون الهجوم من أكرم عفيف، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والإسباني رافا موخيكا.

ويحتضن المباراة ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة التي تستضيف بقية منافسات البطولة القارية.