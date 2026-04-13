قبل ليفربول.. باريس يستعيد باركولا

أُدرج المهاجم برادلي باركولا الذي تعرض لالتواء في الكاحل في مارس الماضي، ضمن قائمة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم لمباراة الإياب أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وغاب الجناح، البالغ 23 عامََا، والذي تعرض لالتواء شديد في أربطة كاحله الأيمن خلال الفوز على تشيلسي الإنجليزي 3-0 في 17 مارس، عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، على الرغم من تألقه اللافت قبل الإصابة مباشرة.

واستأنف لاعب ليون السابق التدريبات الكاملة الأسبوع الماضي، لكنه لم يكن جاهزًا بعد لاستدعاء مدربه الإسباني لويس إنريكي لمباراة الذهاب التي انتهت بفوز النادي الباريسي حامل اللقب 2-0 على ملعبه «بارك دي برانس».

وأوضح إنريكي «55 عامًا» الثلاثاء الماضي قبل مباراة الذهاب: «لن يلعب، هذا واضح. لقد تدرب مع الفريق، ونحن نحاول تجهيزه بأفضل شكل ممكن لاستعادة ثقته بنفسه، الأمر متروك له ليقرر متى يكون جاهزًا».

ونشر باركولا الذي من غير المتوقع أن يبدأ مباراة الثلاثاء، مساء الأحد صورة له أثناء التدريب عبر حسابه في منصة «إنستجرام».

في المقابل، يستمر غياب الإسباني فابيان رويز، لاعب الوسط، المصاب في ركبته، حيث لم يستأنف التدريبات الكاملة بعد، وهو غير مدرج ضمن تشكيلة سان جيرمان المغادرة إلى شمال غرب إنجلترا.