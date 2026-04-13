الفوز الأول ينقل الأهلي إلى ربع نهائي النخبة

صعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن حقق، مساء الإثنين في جدة، أول فوزٍ له على الدحيل القطري منذ تغيير اسم الأخير قبل تسعة أعوامٍ.

وحسم حامل اللقب المواجهة، على ملعب «الإنماء»، بهدفٍ متأخرٍ، أحرزه النجم الجزائري رياض محرز من ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ في الدقيقة 117.

قبلها بدقائق، وفي ختام الشوط الإضافي الأول، تحصَّل الفريق على فرصة التقدم في النتيجة مع احتساب ركلة جزاءٍ له، لكنَّ المهاجم الإنجليزي إيفان توني أهدرها.

وتغيَّر اسم نادي لخويا القطري إلى الدحيل، أبريل 2017، عقِب دمجه مع نادي الجيش. منذ ذلك الحين، التقى الدحيل نظيره الأهلي أربع مراتٍ، آخرها الإثنين، وكُلُّها ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، باسمَيه الحالي والسابق «دوري أبطال آسيا».

وأسفرت المواجهات الثلاث السابقة عن التعادل 1ـ1 مرتين في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال 2021، و2ـ2 ضمن منافسات مجموعة غرب القارة من النسخة الجارية.

وتحت اسم لخويا، تواجَه الفريقان لحساب مرحلة المجموعات من نسخة 2012، وفاز كل طرفٍ على أرضه.