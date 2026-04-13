بلماضي: خيبة الأمل كبيرة

ذكر الجزائري جمال بلماضي، مدرب فريق الدحيل القطري الأول لكرة القدم، أن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق أمام الأهلي، مساء الإثنين، ضمن ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز الأهلي، حامل اللقب، 1ـ0 على الدحيل، ووصل إلى ربع النهائي، مستفيدًا من هدفٍ لنجمه الجزائري رياض محرز، من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 117.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، صرّح بلماضي: «كانت خيبة أمل كبيرة، لأننا لم نحقق ما أردناه وما كنّا نستحقه بعد هذا التحضير الجيد لمباراة خارج ملعبنا». وأوضح: «توقعنا أن تكون المواجهة صعبة»، مكملًا: «التفاصيل الصغيرة كانت هي الفارق، مثل هدف الأهلي من ركلة حرة قبل النهاية بدقيقتين، وهذه هي كرة القدم».

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف، ولعِب الفريقان شوطين إضافيين، شهِد أولهما إهدار الأهلي ركلة جزاء والثاني إحرازه هدف الانتصار والتأهل.