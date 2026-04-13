يايسله: الدحيل كان عنيدًا.. ومحرز: نحتاج إلى جماهيرنا

وصف الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الدحيل القطري بأنه كان خصمًا عنيدًا خلال لقاء الجانبين، مساء الإثنين في جدة، ضمن ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي مؤتمرٍ صحافي بعد الفوز الأهلاوي 1-0 والتأهل، قال يايسله: «استطعنا الفوز على فريقٍ قوي وخصمٍ عنيدٍ، وحققنا هدفنا، وهو الوصول إلى الدور التالي».

وأشار إلى افتقاده بعض اللاعبين بسبب الإصابات، وأوضح: «اللعب دونهم كان صعبًا، ومع ذلك فزنا». مضيفًا: «كانت مباراةً صعبةً على الطرفين، وكان من الجيد أن نُجري بعض التبديلات، وسنركز على المباراة المقبلة».

وأثنى الألماني على جماهير الأهلي، وعدَّها عنصرًا داعمًا مهمًّا، وتطرَّق إلى خروج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين قبل فترة التوقف الأخيرة، قائلًا: «خرجنا من الكأس على الرغم من أننا كنا الأفضل، والمشجعون عبَّروا عن غضبهم بشكلٍ إيجابي».

وخلال المؤتمر ذاته، صرَّح رياض محرز، صاحب هدف الانتصار على الدحيل: «كانت مباراةً صعبةً، وعندما وصلنا إلى الوقت الإضافي، ازدادت صعوبتها، نعرف أن البطولة قويةٌ، ونحن سعداء بالفوز».

وتوقَّع اللاعب الجزائري حضورًا كبيرًا من جماهير الأهلي أمام جوهور دار التعظيم، الجمعة، في ربع النهائي.

وقال: «المشجعون دعمونا بقوة، وبعد ركلة الجزاء المهدرة كان هناك ضغطٌ علينا، لكنَّه حفَّزنا كي نحقق الانتصار. نحتاج إلى مساندة جماهيرنا حتى في الأوقات الصعبة، وأنا متأكِّدٌ من أنها ستكون حاضرةً بشكلٍ كبيرٍ في المواجهة المقبلة».

وحول هدفه، الذي جاء من ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ في الدقيقة 117، علَّق الجزائري: «أحاول خدمة الفريق في كل لعبةٍ، وهذا سبب وجودي. أنا سعيدٌ جدًّا، ويجب أن نستعد بشكلٍ أكبر للمقبل. نريد تحقيق شيءٍ الموسم الجاري».