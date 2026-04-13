4 جهات تدعم جناح السعودية في معرض بولونيا

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح السعودية المشارك في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026، خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2026، في ساحة الدستور في مدينة بولونيا، ضمن مشاركة تعكس حضور السعودية المتنامي في صناعة النشر، وتعزّز مكانتها في المشهد الثقافي العالمي.

وتعكس مشاركة السعودية في المعرض تكامل الجهود الوطنية في القطاع الثقافي والمعرفي بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة، حيث يضم الجناح عددًا من الجهات، هي: مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والملحقية الثقافية السعودية في إيطاليا.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الواصل، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، أن مشاركة السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب تسهم في تحقيق مستهدفات الهيئة في التعريف بالمشهد الثقافي السعودي بوصفه مشهدًا متجددًا ومتنوّعًا يعكس ثراء الهوية الثقافية.

وأوضح أن الهيئة تعمل عبر هذه المشاركة على تعزيز حضور الجهات الثقافية والمعرفية السعودية في المحافل الدولية، والتعريف ببرامجها ومبادراتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب بناء شراكات مهنية ومعرفية مع الفاعلين في صناعة الكتاب والنشر، بما يسهم في توسيع فرص التعاون والتبادل المعرفي.

وأشار إلى أن معرض بولونيا الدولي للكتاب يُعد منصة عالمية رائدة لصناعة كتاب الطفل، وملتقى متخصصًا يجمع أبرز الناشرين والمبدعين والخبراء في هذا المجال، ما يتيح فرصًا نوعية للتعريف بالإنتاج الأدبي والفني السعودي الموجّه للطفل، وتعزيز حضوره، وتوسيع نطاق انتشاره، وتمكينه من الوصول إلى شرائح أوسع من القرّاء والمهتمين على المستوى الدولي.