يامال: عودة برشلونة ليست مستحيلة

تمسك يامين يامال، جناح فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، بحظوظهم في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارتهم مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين على ملعب كامب نو الأربعاء الماضي.

وقال الدولي الإسباني «18 عامًا» في مؤتمر صحافي الإثنين قبل مباراة الإياب الثلاثاء إنه لا يجب اعتبار محاولة العودة أمام أتلتيكو مدريد أمرًا مستحيلًا.

وأضاف ردًا على مدى تحمله ضغوط المباراة: «كنت محظوظُا بما يكفي لأنني منذ أن كنت طفلًا اضطررت إلى تحمل مسؤوليات أكثر مما ينبغي. أنا معتاد على ذلك».

وأردف: «أنا أركز فقط على الاستمتاع بذلك، وعلى عدم النظر إليه كمشكلة، بل كنقطة قوة. أنا ممتن لكل ما يحدث لي».

وأكثر من نصف تشكيلة برشلونة التي ستخوض المباراة في مدريد، بدأت في أكاديمية «لا ماسيا»، ويُنظر إلى يامال على نطاق واسع باعتباره أبرز خريجيها منذ الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وقال: «من المهم جدًا أن يكون هناك الكثير من لاعبي الأكاديمية على أرض الملعب في مباريات مثل مباراة الغد.. نحن جميعًا من أبناء النادي، ونحب برشلونة. نحن نعرف ما تعنيه لحظة مثل هذه. سنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية».

ولم يحدث سوى مرة واحدة في دوري أبطال أوروبا أن تمكن فريق من العودة في النتيجة بعد خسارته 2-0 في مباراة الذهاب على ملعبه، عندما فاز مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان 3-1 في باريس عام 2019.

ونجح برشلونة في الانتفاض إيابًا مرة واحدة فقط في منافسات خروج المغلوب، حيث قضى على خسارة 4-0 أمام باريس سان جيرمان بفوزه 6-1 في كامب نو في دور 16 لموسم 2016-2017.

وتبدو المهمة أصعب بالنظر إلى الأحداث الأخيرة. ففي الشهر الماضي، خرج برشلونة من قبل نهائي كأس الملك على يد أتلتيكو مدريد بعد خسارته 0-4 في مباراة الذهاب على ملعب متروبوليتانو.

ولم يكن الفوز 3-0 في مباراة الإياب كافيًا، مما أدى إلى تأهل أتلتيكو إلى النهائي، إذ سيواجه ريال سوسيداد السبت.

لكن يامال مصمم على أن برشلونة لن يستسلم دون قتال.

وقال: «نعدكم بأننا سنقاتل حتى النهاية. سنبذل قصارى جهدنا من أجل هذا الشعار. ستكون مباراة تستمر 90 دقيقة أو أكثر. الأمر لم ينته بعد. العودة ممكنة جدًا، ولهذا السبب نحن هنا».