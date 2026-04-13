فليك: 3 عناصر تمنحنا الأفضلية

أكد الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، على ضرورة الالتزام بثلاثة عناصر أساسية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء وهي الروح القتالية والعقلية والتكاتف، لتعويض الخسارة ذهابًا بهدفين نظيفين.

وقال فليك في مؤتمر صحافي الإثنين نشر على موقع النادي الرسمي: «علينا التركيز على أدائنا. إذا قدمنا أداءً جيدًا، فسنتمكن من التسجيل».

وأضاف: «أؤمن بفريقي وأعتقد أننا قادرون على تحقيق العودة. أعلم أننا نواجه أتلتيكو القوي الذي يضم لاعبين مميزين. علينا أن نكون محكمين دفاعيًا وجريئين هجوميًا. علينا استغلال فرصنا، فهذا ما حسم المباراة في الذهاب».

ويرى فليك أن «الروح المعنوية العالية والعقلية القوية» ستكونان في غاية الأهمية، فكل شيء يبدأ بالإيمان بإمكانية العودة، مُذكِّرًا الجميع بالأداء الممتاز للفريق خلال فترة تدريبه.

كما أكد المدرب الألماني على ضرورة أن يكون الفريق «وحدة متماسكة» وقال: «نحتاج إلى ترابط قوي بين لاعبينا. فالدفاع ليس حكرًا على الخط الخلفي، بل يجب أن نكون مترابطين، وأن نُضيِّق المساحات، وهذا هو المسار الذي نسعى إليه».

لم يستبعد هانزي مشاركة الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب الوسط، أساسيًا، لكنه في الوقت نفسه قال إن وضع مارك بيرنال «أكثر صعوبة» حيث سافر لاعب خط الوسط مع الفريق لكنه لم يتعافَ بعد من إصابته في الكاحل في مباراة الدوري الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو في بداية الشهر الجاري.

واختتم المدرب حديثه راجيًا أن تسير الأمور في صالح برشلونة يوم الثلاثاء. وقال: «غالبًا ما تُحسم المباريات بلحظات حاسمة، مثل البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعبنا باو كوبارسي أو ركلة الجزاء المحتملة في مباراة الذهاب. ربما تسير الأمور في صالحنا في مباراة الإياب».