الجبلين ينهض برباعية الجبيل

عاد فريق الجبلين الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بفوز كبير على ضيفه الجبيل 4ـ0 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الإثنين.

وأوقف الجبلين سلسلة هزائم امتدت إلى 3 جولات تواليًا حيث خسر أمام الرائد 1-3 والطائي 0-1 والدرعية 0-3 في الجولات الماضية، ويعود آخر انتصار له إلى الجولة الـ24 عندما فاز على العروبة فبراير الماضي.

ورفع الجبلين رصيده إلى 52، وقفز إلى المركز الخامس، بينما بقي الجبيل عند 14 نقطة في المركز الأخير بعدما تلقى خسارته الـ21، وبات على أعتاب الهبوط إلى دور الثانية مع تبقي 5 جولات على النهاية.

وسجل رباعية الجبلين سليمان السعيد بعد 3 دقائق فقط من صافرة البداية، وضاعف إبراهيم النخلي النتيجة عند الدقيقة 18، وأحرز إبراهيما توريه الهدف الثالث بالدقيقة 20، وسجل الرابع جواو نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

ويحل الجبلين ضيفًا على العلا الإثنين المقبل، فيما يستقبل الجبيل نظيره الوحدة في اليوم ذاته لحساب الجولة الـ30 من المسابقة.