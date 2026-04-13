إنريكي: مواجهة ليفربول خادعة.. و«أنفيلد» يصعّب المهمة

حذَّر الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، من أن مواجهة ليفربول الإنجليزي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ستكون مختلفةً عن جولة الذهاب.

وكان باريس نجح في الفوز على ليفربول 2ـ0 في العاصمة الفرنسية، الأربعاء الماضي، لكنَّ إنريكي وصف مباراة الإياب، التي يستضيفها ملعب «أنفيلد»، بالخادعة. وقال المدرب في المؤتمر الصحافي، الإثنين: «ستكون مباراةً مختلفةً عن الذهاب. نحتاج إلى معرفة كيفية التعامل مع المواقف الصعبة التي ستشهدها، وأن نلعب بأسلوبنا المعتاد، وألَّا ندافع من أجل الحصول على نتيجةٍ جيدةٍ».

وأضاف: «في العادة تكون الفترات الأولى في المباراة مهمةً للغاية، لكنْ في كرة القدم الحديثة يمكن أن تتغيَّر النتيجة في خمس دقائق. من المهم أن نبدأ المباراة بشكلٍ جيدٍ، لكنْ ذلك لن يكون مفتاح المباراة».

وتابع إنريكي: «بالنسبة لي، هي مواجهةٌ خادعةٌ، لكنْ مباريات كرة القدم تتغيَّر بسرعةٍ كبيرةٍ، ويجب عليك التركيز لأنه يمكن أن تتلقَّى هدفًا مبكرًا في شباكك».

واستطرد: «حينما تكون في ملعبك، ومع جماهيرك، تكون الأمور أسهل وأقوى. أعلم جيدًا مدى صعوبة اللعب في أنفيلد، لكنَّ ذلك يحفزنا. إنها مباراةٌ خادعةٌ، لأنه لا يمكن لأحدٍ أن يرى الفارق بين الفريقين».

وذكر الإسباني: «بوصفي مدربًا، حاولت دائمًا إيجاد التوازن.. 2ـ0 نتيجةٌ ضئيلةٌ مقارنةً بما رأيته في المباراة الأولى. سنمرُّ بلحظاتٍ صعبةٍ، لكنْ جميع اللاعبين متحفِّزون، ولدينا خبرةٌ كبيرةٌ في هذه النوعية من اللقاءات. أنا متأكِّدٌ من أننا جاهزون، لكننا سنعاني أيضًا».