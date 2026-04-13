بعد العلامة الكاملة.. توني يتراجع إلى 93 %

أهدر المهاجم الإنجليزي إيفان توني اثنتين من آخر أربع ركلات جزاء نفذها لصالح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بعدما نجح بنسبة 100 في المئة في التعامل مع الركلات الـ 24 التي سبقتها.

وأضاع توني ركلة جزاء خلال الشوط الإضافي الأول من المواجهة بين الأهلي والدحيل القطري، الاثنين في جدة، ضمن ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتهت المباراة، على ملعب «الإنماء»، بفوز حامل اللقب، 1-0، والعبور إلى دور الثمانية من البطولة، ما أزال تأثير الركلة المهدرة.

ونفذ توني، الأهلاوي منذ صيف العام قبل الماضي، 28 ركلة جزاء لصالح الفريق، حوّل 26 منها إلى الشباك، بنسبة نجاحٍ تراجعت من 100 في المئة إلى 93 في المئة.

وأهدر الإنجليزي ركلة جزاء أمام النجمة، في فبراير الماضي، على صعيد دوري روشن السعودي. لكن قبل نهاية المباراة ذاتها، أحرز هدفًا من جزائية أخرى. وبين الركلتين اللتين أضاعهما، أمام النجمة والدحيل، انبرى لتنفيذ جزائية أمام الهلال، الشهر الماضي ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز منها هدفًا.

وطوال مسيرته الكروية، التي بدأت قبل 13 عامًا، سجّل توني 56 هدفًا من نقطة الجزاء، وأهدر فقط أربع ركلات، نصفها مع فريقه الحالي.