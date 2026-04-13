البكيرية يعود إلى الانتصارات.. والدرعية يتعثر

استعاد فريق البكيرية الأول لكرة القدم ، نغمة الانتصارات بفوزه 2-1 على ضيفه الأنوار، خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولىـ الإثنين.

وكان الفريق القصيمي خسر في الجولتين الماضيتين تواليًا أمام أبها 1-2 والطائي 0-2.

ويدين البكيرية بالفاضل في الانتصار إلى الدولي الغيني عثمان باري لاعب الفريق الذي تكفل بهدفي المباراة في الشوط الأول عند الدقيقتين 18-38 ، فيما قلص ريكاردو لاعب الأنوار النتيجة عند الدقيقة 82.

ورفع البكيرية رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع بعدما سجل انتصاره الثاني عشر، بينما بقي عند 35 نقطة في المركز العاشر بعدما تلقى الخسارة العاشرة الموسم الجاري.

ويلاقي البكيرية مضيفه العربي الثلاثاء المقبل فيما يحل الأنوار ضيفًا على الباطن في اليوم ذاته لحساب الجولة المقبلة.

و في مباراة ثانية تعثر فريق الدرعية بالتعادل 1-1 مع مضيفه الزلفي لضع كل فريق نقطة في رصيده.

ووصل الدرعية إلى النقطة 63 في المركز الثاني، بينما رفع الزلفي نقاطة إلى 40 نقطة في المركز الثامن بفارق الاهداف عن البكيرية التاسع.

وبادر الزلفي بافتتاح التسجيل بواسطة بين ملانجو الدقيقة 23 وأدرك الدرعية التعادل عن طريق محمد ذيبان 44.

ويستقبل الدرعية نظيره الرائد الثلاثاء المقبل، بينما يحل الزلفي ضيفًا على العروبة في الجوف لحساب الجولة الـ30 من المسابقة.