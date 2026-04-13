«السعودية»: 28 مليون سائح خلال الربع الأول

كشفت وزارة السياحة عن تخطي إجمالي الإنفاق السياحي في الربع الأول من العام 2026 حاجز الـ34 مليار ريال، بنسبة نمو +8 في المئة عن الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في حيابها الرسمي على منصة (إكس) أن أداء القطاع يؤكد جاذبية الوجهات السياحية السعودية والنمو المستدام .

وبلغ عدد السياح 28.9 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة نمو +16 في المئة عن الربع الأول للعام الماضي

وشهد موسم رمضان وعيد الفطر العام الحالي نموًا استثنائيًا للسياحة المحلية في مختلف وجهات السعودية حيث بلغت نسبة نمو إجمالي المبين للمحليين في السعودية +14 في المئة و في مكة المكرمة +16، وفي المدينة المنورة +20 في المئة وفي جدة +16 في المئة ، وذلك خلال الفترة من 16 رمضان إلى 9 شوال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.