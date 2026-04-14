سيناريو 2009 يتكرر.. ركلات الترجيح تطيح بالهلال

غادر فريق الهلال الأول لكرة القدم مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بسيناريو مكرر من عام 2009، بعدما خسر في ثمن النهائي أمام منافسه السد القطري، الإثنين، بركلات الترجيح التي اتجّهت إليها المباراة لكسر حالة التعادل 3ـ3 خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان الهلال سباقًا بالتهديف لكن السد استطاع إدراك التعادل 3 مرات خلال المباراة التي استضافها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وسجّل لـ «الأزرق» الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، وسالم الدوسري، الجناح الأيسر، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، رأس الحربة، في الدقائق 29 و55 و67.

أمّا أهداف السد فجاءت عن طريق البرازيلي كلاودينيو، لاعب الوسط، والإسباني رافا موخيكا، رأس الحربة، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقائق 36 و58 و70.

وإثر التعادل في الوقت الأصلي، تمددت المباراة إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، ولم يستطع الفريقان هزّ الشباك فيهما ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسد بنتيجة 4ـ2.

وأهدر السد الركلة الأولى بواسطة فيرمينو، لينال الهلال الأفضلية بعدما سجل له البرتغالي روبن نيفيش ثم ليوناردو على التوالي، لكن زميليهما الفرنسيين كريم بنزيما وسايمون بوابري أضاعا الترجيحيتين الثالثة والرابعة بالتسديد أعلى المرمى وفي القائم، فيما لم يُهدر الفريق القطري مجددًا وكسب 4ـ2 دون انتظار الركلة الأخيرة لـ «الأزرق».

وسبق للهلال خوض ركلات الترجيح مرة واحدة في البطولة، عندما كانت تسمى دوري أبطال آسيا، وللمصادفة كانت ضمن دور الـ 16 وخسر فيها أمام فريق قطري أيضًا هو أم صلال عام 2009.

وتأهل السد لملاقاة فيسيل كوبي الياباني، الخميس المقبل، في الدور ربع النهائي.