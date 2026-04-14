مع غانا.. كيروش ثاني أكثر المدربين ظهورا في المونديال

سيصبح البرتغالي كارلوس كيروش ثاني أكثر المدربين ظهورًا في نسخ كأس العالم لكرة القدم، بالاشتراك مع الصربي بورا ميلوتينوفيتش، بعد أن أعلن الاتحاد الغاني، الإثنين، تعيينه على رأس الجهاز الفني للمنتخب في مونديال 2026.

ولا يزال البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا عميد المدربين في كأس العالم بست نسخٍ 1982 «الكويت»، و1990 «الإمارات» و1994 «البرازيل»، و1998 «السعودية»، و2006 «البرازيل»، و2010 «جنوب إفريقيا»، وتُوِّج باللقب في 1994.

وانفصل كيروش عن تدريب عُمان، الشهر الماضي، بعد أن أخفق في قيادة المنتخب إلى بلوغ النهائيات، التي تُنظَّم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عقب الخسارة في الملحق الآسيوي. أمَّا غانا، فأعفت مدربها أوتو أدو، الذي قادها إلى النهائيات، قبل 72 يومًا على انطلاق البطولة بعد الخسارة من النمسا وألمانيا تجريبيًّا، مارس الماضي.

وفي حال ظهوره بمونديال 2026، سيكون المدرب السابق لريال مدريد «73 عامًا» حاضرًا للمرة الخامسة على التوالي في البطولة بعد قيادته البرتغال في 2010، وإيران في 2014 و2018 و2022، معادلًا رقم بورا في خمس نسخٍ متتاليةٍ مع المكسيك 1986، وكوستاريكا 1990، والولايات المتحدة 1994، ونيجيريا 1998، والصين 2002.

وسبق لكيروش، المولود في موزمبيق، قيادة منتخبات مصر، وكولومبيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، إلى جانب قيادة البرتغال مطلع التسعينيات.

وتلعب غانا إلى جانب كرواتيا، وإنجلترا، وبنما في المجموعة 12 للمونديال، الذي سينطلق 11 يونيو المقبل.