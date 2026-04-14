بـ «الباركود».. الاتحاد يوزع 30 ألف تذكرة

وزَّع نادي الاتحاد التذاكر المجانية لمباراة فريقه الأول لكرة القدم والوحدة الإماراتي عن طريق المسح الضوئي «الباركود» أمام مدخل مقرِّه في جدة، وفي 3 مواقع أخرى قريبة، طيلة ساعات مساء الإثنين.

ويواجه «النمور» الوحدة، الثلاثاء على ملعب «الإنماء»، ضمن ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ودعمًا للفريق في المعترك القاري، تكفّلت المؤسسة غير الربحية للنادي بشراء 30 ألف تذكرة لتوزيعها بالمجّان على الراغبين في الحضور إلى الملعب.

ورصدت «الرياضية» توافدًا من المشجعين، من مختلف الأعمار ومن الجنسين، للاستفادة من مبادرة المؤسسة، التي أعلن النادي عنها بعد العصر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان مشجعون قد اشتروا أكثر من 18 ألف تذكرة حتى مساء الأحد، عبر تطبيق «أهلا» الإلكتروني.

وللحصول من التذاكر المجانية، تعيَّن على الاتحاديين المهتمين إجراء مسح ضوئي بكاميرا الجوَّالات لملصقات خارج أربعة مواقع، هي بوابة مقر النادي، ومتجره الكائن في المقر، ومتجره في مركز «جدة بارك» التجاري، ومعسكر قطاع الفئات السنية «المعسكر الشرقي».

وقبل المسح الضوئي، دخل المشجعون على تطبيق «أهلا» وأنشأوا حساباتٍ شخصية باستخدام البريد الإلكتروني. بعد ذلك، استخدم كل مشجع تقنية المسح عبر الكاميرا، فاستلم نموذجًا إلكترونيًا للبيانات. وبعد تعبئته وإرساله، يرسل التطبيق التذكرة على البريد الإلكتروني.

وحثّ النادي جماهيره على عدم التوجّه إلى الملعب من دون تذكرة، وأوضح: «لن يتم توزيع التذاكر في محيط الملعب، وذلك بناءً على تعليمات الجهات الأمنية والاتحاد القاري».