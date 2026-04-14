بعد 45 عاما.. ليدز يسقط يونايتد في «أولد ترافورد»

أسقط فريق ليدز الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، مضيفه مانشستر يونايتد للمرة الأولى على ملعبه منذ 1981 عندما فاز عليه 2ـ1 في ختام منافسات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز.

وكانت الفرصة قائمةً أمام مانشستر ليحسم إلى حدٍّ كبيرٍ عودته لدوري أبطال أوروبا بالابتعاد عن تشيلسي «السادس» بفارق عشر نقاطٍ قبل ست مراحلَ على الختام بعد سقوط الفريق اللندني أمام ضيفه سيتي 0ـ3، الأحد.

واستطاع المهاجم السويسري نواه أوكافور تسجيل هدفين، أهدى بهما ليدز فوزه الأول على يونايتد في الدوري منذ سبتمبر 2002 عندما تغلَّب عليه في «إيلاند رود» 1ـ0، والأول في «أولد ترافورد» منذ 1981، وكان بهدفٍ أيضًا حينما كان يُطلق على البطولة دوري الدرجة الأولى.

وأسهم طرد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، قلب الدفاع، في بداية الشوط الثاني في عدم قدرة فريق المدرب مايكل كاريك على العودة إلى اللقاء، وتعويض إنهائه الشوط الأول متخلِّفًا بهدفين نظيفين، ليتلقَّى بالتالي خسارته السابعة في الموسم الجاري، فيما حقق ليدز فوزه الثامن فقط، ليبتعد بفارق ست نقاطٍ عن منطقة الهبوط.

ولم يستغل يونايتد تعثر أستون فيلا أمام نوتنجهام فورست 1ـ1، الأحد، فبقي على المسافة ذاتها منه بـ 55 نقطةً لكلٍّ منهما، مع أفضيلةٍ لفريق كاريك الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.

ولم تكن بداية يونايتد مثاليةً فقد تخلَّف في الدقيقة 5 بهدفٍ لأوكافور بعد عرضيةٍ من جايدون بوجل، أخفق الفرنسي ليني يورو في اعتراضها.

وتعقَّدت مهمة الفريق بعد أن اهتزت شباكه بهدفٍ ثانٍ «29» عبر اللاعب ذاته بتسديدةٍ من خارج المنطقة، تحوَّلت من يورو، وخدعت حارسه البلجيكي سينه لامينتس.

وازداد وضع يونايتد صعوبةً في الشوط الثاني حين اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد مارتينيز، الذي نال في بادئ الأمر بطاقةً صفراء قبل أن تصبح حمراء بعد مراجعة الحكم تقنية الـ VAR إثر خطأ على دومينيك كالفرت لوين «56».

وعلى الرغم من النقص العددي إلا أن البرازيلي كاسيميرو، لاعب الوسط، نجح في تقليص الفارق برأسيةٍ إثر ركلةٍ ركنيةٍ، نفذها البرتغالي برونو فرنانديش «69»، لكنَّ العودة لم تكتمل.