إنزاجي: خرجنا بسبب الظروف.. وكنا أحق

اعتذر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، لجماهيره على الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السد القطري، الإثنين، في ثمن النهائي، متذرعًا بالغيابات التي عانى منها «الأزرق».

وخلال مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال إنزاجي: «يؤسفنا الخروج، وأعتذر لجماهيرنا الذين حضروا اليوم بكثافة».

وأضاف: «كان هناك التزام من الفريق وأضعنا فرصًا كثيرة خلال الشوطين الإضافيين، وخصمنا قوي واستطاع الفوز بركلات الترجيح».

ورفض المدرب التعليق على الأداء التحكيمي فيما تحدث عن إشكالية إهدار الفرص قائلًا: «أضعنا 6 أهداف عبر سلسلة من الفرص أواخر المباراة، وبالنظر إلى ذلك فمجملًا كنا الأحق بالتأهل».

ولام المدرب لاعبيه على الأداء الدفاعي مبينًا: «كان من المفترض أن نكون أكثر حذرًا في الدفاع».

وبرّر إخراج الجناح سلطان مندش وإبقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما حتى نهاية المباراة بالقول: «كانت لدينا غيابات عدة، وواجهنا أيضًا حالة طارئة عندما اضطررنا إلى إخراج متعب كونه غير قادر على المواصلة».

وأردف: «اضطررت لنقل حسان إلى اليمين وإعادة نيفيز للدفاع، وكما ترون تدخلاتي كانت اضطرارية في الأصل».

وردًا على استفسار حول تأثير الخروج القاري على مستقبله مع الفريق أكد: «لا يزال لدينا أهداف في الموسم وسنعمل على تحقيقها» وشرحها بالقول: «لدينا كأس الملك، وكذلك الدوري الذي تتبقى لنا فيه 6 مباريات سنقدّم خلالها كل شيء، وسعيد بالعمل مع هذه المجموعة».

وتعذّر إنزاجي بالغيابات قائلًا: «اليوم خرجنا بسبب الظروف من وجهة نظري. فقدنا اسمين مهمين قبل اللقاء هما مالكوم وكوليبالي، ونأمل استعادتهما قريبًا».