في ليلة الأنيق.. جمعية أصدقاء تحتفي بمسعد

احتفت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم بالدولي المعتزل خالد مسعد، لاعب المنتخب السعودي وفريقي الأهلي والاتحاد لكرة القدم سابقًا في أمسية وفاء حملت عنوان «ليلة الأنيق»، وذلك بحضور نخبة من نجوم الكرة السعودية، يتقدمهم ماجد عبدالله، ومحيسن الجمعان، وسعيد العويران، وسعود الحماد، في مقر الجمعية بمدينة الرياض.

وشهدت الأمسية عرضًا مرئيًا استعرض أبرز محطات مسيرة مسعد، ولمساته الفنية مع النادي الأهلي والمنتخب السعودي، وسط تفاعل كبير من الحضور، الذين حرصوا على توثيق اللحظات والتقاط الصور مع المحتفى به، في أجواء عكست حجم المحبة والتقدير الذي يحظى به.

وقدّم ماجد عبدالله، رئيس الجمعية، قميص المنتخب السعودي في نهائيات كأس أمم آسيا 1984، موقعًا من نجوم الجيل الذهبي، هدية لخالد مسعد، في لفتة وفاء جسّدت قيمة المناسبة، فيما قدّم محمد الخراشي، المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، قميص «الأخضر» الحالي هدية مقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لدور الجمعية في تكريم رموز الكرة السعودية، وتعزيز ثقافة الوفاء لنجومها الذين أسهموا في صناعة تاريخها وإنجازاتها.

من جهته، أكد فهيد الدوسري أمين عام جمعية أصدقاء، أن الاحتفاء بالنجم خالد مسعد يأتي وفاءً لمسيرته الكبيرة وما قدمه للكرة السعودية، مشيرًا إلى أن «ليلة الأنيق» تجسد رسالة الجمعية في تكريم نجوم الوطن الذين تركوا بصمتهم في تاريخ الرياضة.

وأضاف: «نحرص في الجمعية برئاسة الكابتن ماجد عبدالله، على أن تكون مثل هذه المبادرات امتداداً لتقديرنا لنجومنا، وتعزيزاً لقيم الوفاء والعطاء، خاصة وأن خالد مسعد يمثل أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إنجازات المنتخب السعودي وناديه الأهلي».

واختتم الدوسري تصريحه قائلًا: «سعدنا بالحضور الكبير لنجوم الكرة السعودية وتفاعلهم، وهو ما يعكس مكانة خالد مسعد في قلوب الجميع، ويؤكد أن نجوم الأمس سيبقون دائمًا جزءًا أصيلًا من ذاكرة الرياضة السعودية».