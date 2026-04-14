مانشيني: تأهل مستحق.. هزمنا الأفضل في آسيا

وصف الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب فريق السد القطري الأول لكرة القدم، الهلال بـ «الأفضل في آسيا»، معبرًا عن سعادته بالفوز عليه، الإثنين، لحساب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي مؤتمر صحافي تلا العبور بركلات الترجيح قال مانشيني: «قدمنا مباراة رائعة واستحققنا الفوز».

وأضاف: «واجهنا فريقًا قويًا يعد الأفضل في آسيا، واستطعنا التأهل».

وأشار المدرب الإيطالي إلى قوة الفرق السعودية، وإمكاناتها الكبيرة، عادًا التغلب على أحدها دليلًا على تميز السد.

وتأهل الفريق القطري لملاقاة فيسيل كوبي الياباني، الخميس المقبل، في الدور ربع النهائي.