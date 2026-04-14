فيورنتينا يخطف نقاط لاتسيو

ابتعد فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم خطوة جديدة من مناطق الهبوط بفوز ثمين الإثنين على ضيفه لاتسيو بهدف دون رد، في ختام منافسات الجولة الـ 32 لدوري الدرجة الأولى.

أحرز هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط الألماني روبن جوسينس «28» مانحًا فريقه فوزه الثالث في آخر خمس جولات مقابل تعادلين، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، ويقفز للمركز الـ 15، في مساحة جديدة للابتعاد عن خطر الهبوط.

أما لاتسيو تلقى خسارته الأولى بعد ثلاثة انتصارات وتعادل في الجولات الماضية، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة، بالمركز التاسع.

ويرفع هذا الفوز من معنويات فيورنتينا قبل استقبال كريستال بالاس الإنجليزي، الخميس المقبل، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنظر لاتسيو، مواجهة من العيار الثقيل خارج ملعبه أمام نابولي حامل اللقب، وثاني جدول الترتيب، السبت المقبل.