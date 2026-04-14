المرة الخامسة.. دور الـ 16 ينهي مشاركة الهلال

توقف مشوار فريق الهلال الأول لكرة القدم عند محطّة دور الـ 16 للمرة الخامسة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بمسمييها الحالي والسابق.

وودّع الهلال البطولة، الإثنين، إثر خسارته بركلات الترجيح 2ـ4 أمام السد القطري، بعدما تعادلا 3ـ3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وعندما كانت المسابقة تُسمى «دوري أبطال آسيا» خرج الفريق العاصمي من الدور ذاته أعوام 2009 و2011 و2013 و2016 على يد أم صلال القطري، والاتحاد، ولخويا القطري، ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي بالترتيب.

وغادرها مجددًا، وللمرة الثالثة أمام فريق قطري، من دور الـ 16، منهيًا مشواره القاري في توقيت مبكر.

وعجز الفريق عن التأهل إلى ربع النهائي في مشاركة مكتملة للمرة الأولى منذ نسخة 2017ـ2018 التي ودّعها من مرحلة المجموعات، دون احتساب نسخة 2020 لاستبعاده منها بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.