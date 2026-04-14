السد ينهي موسم نونيز

انتهى موسم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز مع فريق الهلال الأول لكرة القدم بعد خروج «الأزرق» من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، على يد السد القطري.

وخسر الهلال بطاقة التأهل بركلات الترجيح التي اتجهت إليها مباراته مع السد في ثمن النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3ـ3.

ورفع الهلال اسم نونيز من القائمة المحلية في يناير الماضي لقيد أجانب آخرين، وخصّصه للبطولة الآسيوية فقط.

وبعد مغادرته على يد السد، لن يستطيع الفريق الاستعانة باللاعب الأوروجوياني مرة أخرى خلال الموسم الجاري.

ولم يشارك نونيز في المباراة بسبب إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء.

ولعب المهاجم الدولي في موسمه الأول مع الفريق العاصمي 24 مباراة، وسجل 9 أهداف، وصنع 5 أخرى.