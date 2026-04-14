تسديدات السد.. الأكثر على الهلال منذ 13 عاما

تعرض فريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال مباراته مع السد القطري، الإثنين، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، لأعلى عدد تسديدات على مرماه في المسابقة منذ عام 2013.

وسدد الفريق القطري 13 كرة على مرمى الهلال، وهو ما لم يحدث خلال أي مباراة للفريق في البطولة منذ 13 عامًا، وفق منصة «أوبتا» للإحصاءات الرقمية الكروية.

ورصد موقع «سوفاسكور» الإلكتروني 24 تسديدة للسد في المباراة، منها 13 بين القائمين والعارضة.

في المقابل، صوّب الهلاليون خلال المباراة 19 تسديدة، منها 6 فقط على المرمى.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3ـ3 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسد بنتيجة 4ـ2.