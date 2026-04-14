الثامنة تجدد صراع الاتحاد والوحدة

يواجه فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عند الـ 09:00 من مساء الثلاثاء نظيره الوحدة الإماراتي، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب «الأنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري أبطال آسيا في سبع مواجهات، فاز الاتحاد في ثلاث مباريات، وحقق الوحدة فوزين، وحضر التعادل مرتين، فيما سجل «النمور» موسم 2010 أكبر النتائج، حينما أتخم شباك منافسه بالأربعة.

وكان فريق الوحدة تغلب على الاتحاد في الجولة الأولى هذا الموسم من دوري المجموعات بهدفين مقابل هدف، سجلت عن طريق البرازيلي لوكاس بيمنتا، والإماراتي من أصول برازيلية كايو كانيدو، فيما سجل هدف الاتحاد الوحيد الهولندي ستيفن بيرجوين، وتعرض مهند الشنقيطي للطرد بالبطاقة الحمراء، منتصف الشوط الأول.

ويسعى الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو إلى خطف التأهل، والمواصلة قدمًا في البطولة القارية، بعد أن خسر بطولة كأس السوبر في نصف النهائي ضد النصر بداية الموسم، وتوديع كأس الملك في نصف النهائي أمام الخلود، وتلاشي أماله في المحافظة على لقب دوري روشن السعودي.

على الطرف الآخر، يدرك السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب فريق الوحدة الإماراتي، قوة منافسه الذي يلعب على أرضه وأمام جماهيره، في البطولة قبل الأخيرة التي ينافس عليها هذا الموسم، بعد أن تأهل إلى نهائي كأس الرابطة أمام العين، فيما يحتل المرتبة الخامسة في دوري أدنوك، وودع بطولة كأس رئيس الدولة من نصف النهائي أمام دبي يونايتد.

وكان الاتحاد حصل في دور المجموعات على المرتبة الرابعة برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات، فاز في خمسة لقاءات مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، في حين حل الوحدة خامسًا بـ 14 نقطة، فاز في أربع، وتعادل مرتين، وخسر مواجهتين.