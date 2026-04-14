الشباب والقادسية يرفعان شعار التعويض

يبحث فريق القادسية الأول لكرة القدم عن انتصاره الثاني على أرضه وبين جماهيره في دوري روشن السعودي، الثلاثاء، أمام مضيفه الشباب، ضمن الجولة الـ 29 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ولم يتذوق أصحاب الأرض طعم الانتصار على الضيوف بالدمام إلا في مواجهة واحدة موسم 2020ـ2021 ضمن الجولة السابعة 2ـ1.

وفي تاريخ المواجهات المباشرة بدوري المحترفين خاض الفريقان 19 مباراة، انتصر القادسية في خمس، وكسب الشباب 10، وحضر التعادل في أربع.

ويسعى القادسية إلى التعويض من خلال الشباب، بعد أن تعثر في الجولتين الماضيتين أمام منافسة التقليدي الاتفاق، وضمك بالخسارة والتعادل.

في المقابل، يبحث فريق الشباب عن التعويض بعد أن تعثر أمام الرياض بالتعادل الإيجابي الجولة الماضية.

ويحتل القادسية المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 61 من 18 فوزًا وسبعة تعادلات وثلاث خسائر، ويأتي الشباب في المركز 12 برصيد 30 نقطة من سبعة انتصارات، وتسعة تعادلات، و11 هزيمة.