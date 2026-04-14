المواجهة الرابعة تجمع شباب الأهلي وتراكتور

يلتقي فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، عند الـ 05:45 مساء الثلاثاء، نظيره تراكتور الإيراني، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وتعد هذه المواجهة الرابعة في تاريخ المباريات المباشرة بين الطرفين في جميع البطولات، بعد أن كسب كل طرف مباراة، وحضر التعادل في أخرى.

وأنهى تراكتور دور المجموعات في المركز الثالث بعدما جمع 17 نقطة من ثماني مباريات، في حين حلّ شباب الأهلي في المركز السابع، بعد حصده 11 نقطة.

ولم يتعرض الفريق الإيراني إلا لخسارة واحدة فقط أمام السد القطري في الجولة السابعة.

وفي المقابل، كان شباب الأهلي أحد الفرق التي لم تخسر أمام تراكتور، إذ نجح في الخروج بنتيجة التعادل 1ـ1 عندما التقيا في الجولة الافتتاحية من دور «المجموعات».

ولعب تراكتور في دور المجموعات ثماني مباريات، حقق خمسة انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، فيما فاز شباب الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل مرتين، وخسر في ثلاث مواجهات.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة، بوريرام يونايتد التايلاندي في ربع نهائي البطولة.